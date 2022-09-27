Пик заболеваемости ковидом в России может быть пройден через месяц
Вирусолог Локтев заявил, что Россия преодолеет пик заболеваемости ковидом через месяц
Россия может преодолеть пик текущей волны заболеваемости ковидом уже через месяц. Об этом сообщил заведующий отделом молекулярной вирусологии флавивирусов и вирусных гепатитов центра вирусологии "Вектор" Валерий Локтев.
"Последний пик ещё не пройден до конца в России, он пошёл на снижение. Судя по тому, что мы видим, — около месяца, и этот пик закончится. Он уже прошёл максимальные значения, пошёл на спад, и в течение месяца с этим вариантом коронавируса (омикрон-штаммом. — Прим. Лайфа) будет закончено", — пояснил он.
Ранее учёные выяснили, сколько длится иммунная защита у переболевших ковидом. В ходе исследования специалисты проверили иммунитет у 1076 граждан Каталонии через полгода после вакцинации против коронавируса или просто переболевших инфекцией.
Shutterstock