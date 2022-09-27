Пик заболеваемости ковидом в России может быть пройден через месяц

"Последний пик ещё не пройден до конца в России, он пошёл на снижение. Судя по тому, что мы видим, — около месяца, и этот пик закончится. Он уже прошёл максимальные значения, пошёл на спад, и в течение месяца с этим вариантом коронавируса (омикрон-штаммом. — Прим. Лайфа) будет закончено", — пояснил он.