В ДНР участкам по голосованию на референдуме присвоены имена героев Донбасса
Нескольким участкам для голосования на референдуме по вхождению ДНР в состав России присвоены имена героев Донбасса. Об этом рассказали в телеграм-канале Центральной избирательной комиссии республики.
"ЦИК ДНР принял решение о присвоении ряду участков для голосования имён героев Донбасса — людей, которые не дожили до сегодняшнего дня, но которые отдали всё, в том числе самое ценное — жизнь, для того, чтобы сегодняшнее событие состоялось", — сказано в сообщении.
Например, участок в многопрофильном лицее № 5 в Донецке получил имя бывшего главы ДНР Александра Захарченко, а участок в донецком доме культуры имени С.М. Кирова назван в честь командира "Спарты" Арсена Моторолы Павлова.
Имя командира батальона "Сомали" Михаила Гиви Толстых носит участок в лицее № 2 "Престиж" в Макеевке. Участок № 6 в Волновахе назван именем Владимира Жоги, сменившего Арсена Павлова на посту командира "Спарты".
Как сообщал Лайф, референдумы в ДНР, ЛНР, Запорожье и на Херсонщине начались 23 сентября и продлятся по 27 сентября. Первые четыре дня голосование проходило на придомовых участках и путём адресного обхода, а в последний день открылись избирательные участки. Сделано это для безопасности жителей. Накануне стало известно, что референдумы о вхождении ДНР и ЛНР в состав России признаны состоявшимися. Так, явка участников голосования в Донецкой Народной Республике только за первые два дня превысила 55%. Аналогичная обстановка в Запорожской и Херсонской областях. Там явка превысила 50%.
ТАСС / Кирилл Кухмарь