В ДНР участкам по голосованию на референдуме присвоены имена героев Донбасса

Нескольким участкам для голосования на референдуме по вхождению ДНР в состав России присвоены имена героев Донбасса. Об этом рассказали в телеграм-канале Центральной избирательной комиссии республики.

"ЦИК ДНР принял решение о присвоении ряду участков для голосования имён героев Донбасса — людей, которые не дожили до сегодняшнего дня, но которые отдали всё, в том числе самое ценное — жизнь, для того, чтобы сегодняшнее событие состоялось", — сказано в сообщении.

Например, участок в многопрофильном лицее № 5 в Донецке получил имя бывшего главы ДНР Александра Захарченко, а участок в донецком доме культуры имени С.М. Кирова назван в честь командира "Спарты" Арсена Моторолы Павлова.