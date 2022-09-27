Пятикратная олимпийская чемпионка Анастасия Давыдова покинула Россию

Пятикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию россиянка Анастасия Давыдова покинула страну. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на главного тренера сборной России по синхронному плаванию Татьяну Покровскую.

"Я только вчера об этом узнала. Для меня это неожиданность. Не могу это комментировать", — сказала Покровская.

В Олимпийском комитете России (ОКР) заявили, что не располагают информацией об отъезде Давыдовой, которая с 2014 года занимает пост генерального секретаря организации.

"ОКР на текущий момент не располагает информацией от пятикратной олимпийской чемпионки по синхронному плаванию Анастасии Давыдовой о том, что она или кто-то из членов её семьи покинул территорию нашей страны и не планирует возвращаться в Россию. Каких-либо заявлений о формальном сложении с себя полномочий от генерального секретаря в ОКР не поступало", — заявили в пресс-службе комитета.