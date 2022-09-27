Северная Осетия может ввести режим ЧС на границе с Грузией
Глава Республики Северная Осетия Сергей Меняйло допустил введение режима ЧС на границе с Грузией. По его словам, на КПП уже развёрнута оперативная группа, а также работают сотрудники МЧС и скорая помощь.
"Скорее всего, мной будет принято решение ввести частично положение чрезвычайной ситуации, развернуть там пункт временного размещения, потому что там и женщины, и дети. Основа — это мужское население, практически со всех регионов", — сказал он в эфире программы "Соловьёв Live".
Ранее Лайф сообщал, что на границе России и Грузии образовалась многокилометровая пробка. 22 сентября у пункта Верхний Ларс – Казбеги скопилась очередь из машин. В этой связи власти Северной Осетии приняли решение открыть парковку для транзитного авто из-за огромных пробок. Также известно, что к КПП Верхний Ларс на границе с Грузией выдвинулись БТР. Техника направлена на тот случай, если "резервисты захотят прорвать пункт пропуска". Вчера пограничники разрешили пересекать КПП Верхний Ларс в Северной Осетии пешком.
ТАСС / Елена Афонина