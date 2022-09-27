Северная Осетия может ввести режим ЧС на границе с Грузией

Глава Республики Северная Осетия Сергей Меняйло допустил введение режима ЧС на границе с Грузией. По его словам, на КПП уже развёрнута оперативная группа, а также работают сотрудники МЧС и скорая помощь.

"Скорее всего, мной будет принято решение ввести частично положение чрезвычайной ситуации, развернуть там пункт временного размещения, потому что там и женщины, и дети. Основа — это мужское население, практически со всех регионов", — сказал он в эфире программы "Соловьёв Live".