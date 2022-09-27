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Регион
Опубликовано 27 сентября 2022, 08:46

Ещё два парламентария готовы отправиться в зону СВО

Турчак заявил о готовности парламентариев Кастюкевича и Бондарева отправиться в зону СВО

Замруководителя фракции "Единая Россия" в Госдуме Игорь Кастюкевич и глава Комитета Совфеда по обороне и безопасности Виктор Бондарев выразили готовность отправиться в зону проведения специальной военной "Операции Z". Об этом сообщил вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак.

"В зону СВО готовы отправиться ещё двое наших коллег. <...> Для обоих фраза "Есть такая профессия — Родину защищать" — не пустой звук", — написал он в своём телегам-канале.

Турчак уточнил, что Кастюкевич окончил военный вуз, сразу после которого четыре года прослужил в Вооружённых силах России. А Бондарев до прихода в сенаторы был прославленным генерал-полковником, лётчиком-снайпером, командовавшим ВВС (а впоследствии и ВКС России) на протяжении пяти лет.

Депутат Бородай заявил, что готов стать строевым офицером в зоне спецоперации
Депутат Бородай заявил, что готов стать строевым офицером в зоне спецоперации

Кстати, ранее депутат Госдумы Виктор Соболев заявил, что шестеро его коллег уже давно находятся в зоне СВО. При этом, о ком именно идёт речь, парламентарий не уточнил. Позднее стало известно, что депутаты Милонов, Хубезов, Саблин и Сокол попросили отправить их в зону спецоперации. Соответствующее заявление от них получил секретарь Генерального совета партии ЕР и вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак.

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Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации, © Wikipedia

Николь Вербер
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