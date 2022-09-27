Замруководителя фракции "Единая Россия" в Госдуме Игорь Кастюкевич и глава Комитета Совфеда по обороне и безопасности Виктор Бондарев выразили готовность отправиться в зону проведения специальной военной "Операции Z". Об этом сообщил вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак.

"В зону СВО готовы отправиться ещё двое наших коллег. <...> Для обоих фраза "Есть такая профессия — Родину защищать" — не пустой звук", — написал он в своём телегам-канале.