Ещё два парламентария готовы отправиться в зону СВО
Турчак заявил о готовности парламентариев Кастюкевича и Бондарева отправиться в зону СВО
Замруководителя фракции "Единая Россия" в Госдуме Игорь Кастюкевич и глава Комитета Совфеда по обороне и безопасности Виктор Бондарев выразили готовность отправиться в зону проведения специальной военной "Операции Z". Об этом сообщил вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак.
"В зону СВО готовы отправиться ещё двое наших коллег. <...> Для обоих фраза "Есть такая профессия — Родину защищать" — не пустой звук", — написал он в своём телегам-канале.
Турчак уточнил, что Кастюкевич окончил военный вуз, сразу после которого четыре года прослужил в Вооружённых силах России. А Бондарев до прихода в сенаторы был прославленным генерал-полковником, лётчиком-снайпером, командовавшим ВВС (а впоследствии и ВКС России) на протяжении пяти лет.
Кстати, ранее депутат Госдумы Виктор Соболев заявил, что шестеро его коллег уже давно находятся в зоне СВО. При этом, о ком именно идёт речь, парламентарий не уточнил. Позднее стало известно, что депутаты Милонов, Хубезов, Саблин и Сокол попросили отправить их в зону спецоперации. Соответствующее заявление от них получил секретарь Генерального совета партии ЕР и вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак.