В Казахстане назвали условия, при которых выдадут уклонистов России

Казахстан выдаст РФ скрывающихся от частичной мобилизации россиян, если на них заведут уголовные дела и объявят в международный розыск. Об этом сообщил министр внутренних дел республики Марат Ахметжанов.

"У нас с Россией имеются договорные отношения по оказанию правовой помощи, обмену осуждённых и по экстрадиции преступников. Самый главный принцип здесь, чтобы и у нас, и на той стороне это было уголовно наказуемым деянием. <...> Военкоматы если будут искать, то это не является правовым основанием для их выдачи", — пояснил Ахметжанов.