В Казахстане назвали условия, при которых выдадут уклонистов России
В МВД Казахстана заявили, что не выдадут уклонистов России только по запросу военкомата
Казахстан выдаст РФ скрывающихся от частичной мобилизации россиян, если на них заведут уголовные дела и объявят в международный розыск. Об этом сообщил министр внутренних дел республики Марат Ахметжанов.
"У нас с Россией имеются договорные отношения по оказанию правовой помощи, обмену осуждённых и по экстрадиции преступников. Самый главный принцип здесь, чтобы и у нас, и на той стороне это было уголовно наказуемым деянием. <...> Военкоматы если будут искать, то это не является правовым основанием для их выдачи", — пояснил Ахметжанов.
По его словам, сейчас запросов от Москвы выдать уклоняющихся от призыва граждан РФ не поступало, никто из приехавших в республику не фигурирует в международном розыске за уголовное преступление.
Как сообщалось, с 21 сентября после объявления частичной мобилизации в РФ около 98 тысяч россиян уехало в Казахстан. Президент республики Касым-Жомарт Токаев намерен обсудить с Москвой вопрос роста числа приезжающих с территории России. Он подчеркнул, что Астана окажет помощь российским мигрантам, но преференций им не будет.
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