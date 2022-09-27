Названы три главные ошибки при составлении резюме

Екатерина Илларионова, ассистент кафедры управления персоналом ГУУ и консультант по управлению персоналом в агентстве "Смарт персонал", рассказала Лайфу о трёх распространённых ошибках, которые люди часто допускают при составлении резюме. Первая из них — составление резюме на базе шаблонов различных сайтов по подбору вакансий, так как они заточены в первую очередь на базы данных ресурсов, из-за чего могут не раскрывать качества конкретного человека.

"Резюме — это документ делового стиля письма, и умение грамотно самостоятельно составить резюме — один из навыков, который ожидается от квалифицированных сотрудников", — добавила эксперт.

Второй ошибкой Илларионова назвала частую и, по её словам, обидную особенность многих резюме: указание слишком большой желаемой заработной платы. Работодатели не будут откликаться на ваше резюме, если видят, что вы хотите получать больше, чем они могут предложить.

Третьей ошибкой, по словам эксперта, является указание большого количества информации о себе, что часто происходит в ущерб раскрытию ваших профессиональных навыков.

"Какой у вас характер и какой вы человек, потенциальный работодатель скорее выяснит при встрече, но вряд ли вы будете на неё приглашены, если из вашего резюме не будет понятно, что вы из себя представляете как специалист", — заключила Илларионова.