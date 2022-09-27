Вратарь "Локомотива" и сборной России Гилерме восстановился после травмы

Вратарь московского "Локомотива" Маринато Гилерме восстановился после травмы и приступил к тренировкам в общей группе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного футбольного клуба.

В конце августа 36-летний голкипер покинул поле на 32-й минуте матча с "Пари НН" на групповом этапе Кубка России из-за повреждения. Встреча завершилась выездным поражением "Локомотива" со счётом 0:2. После игры у футболиста выявили частичное повреждение длинной приводящей мышцы.

"Гилерме полностью восстановился от травмы и вернулся к тренировкам в общей группе без ограничений. Решение о его включении в заявку на ближайший матч Кубка России будет приниматься тренерским штабом в день матча", — заявили в "Локомотиве".