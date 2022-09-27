Вратарь "Локомотива" и сборной России Гилерме восстановился после травмы
Вратарь московского "Локомотива" Маринато Гилерме восстановился после травмы и приступил к тренировкам в общей группе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного футбольного клуба.
В конце августа 36-летний голкипер покинул поле на 32-й минуте матча с "Пари НН" на групповом этапе Кубка России из-за повреждения. Встреча завершилась выездным поражением "Локомотива" со счётом 0:2. После игры у футболиста выявили частичное повреждение длинной приводящей мышцы.
"Гилерме полностью восстановился от травмы и вернулся к тренировкам в общей группе без ограничений. Решение о его включении в заявку на ближайший матч Кубка России будет приниматься тренерским штабом в день матча", — заявили в "Локомотиве".
Матч против "Пари НН" стал первым для Гилерме в нынешнем сезоне. За "Локомотив" он выступает с 2007 года, проведя в составе команды 378 матчей во всех турнирах. В сборной России уроженец Бразилии дебютировал в 2016-м.
ФК "Локомотив"