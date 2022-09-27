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27 сентября, 09:26

"На стрелковый бой не выходят": Российский разведчик Балу рассказал о главном страхе украинских военных

Российский разведчик Балу рассказал о страхе бойцов ВСУ вступать в стрелковый бой

Бойцы разведподразделений Вооружённых сил России сообщили, что на Угледарском направлении ВСУ применяют в основном артиллерию и тяжёлое вооружение. Как отметил в беседе с РИА "Новости" разведчик с позывным Балу, украинские военные пытаются избежать прямого столкновения из-за отсутствия навыков ведения стрелкового боя.

"На стрелковый бой они не выходят, на стрелковый побаиваются выходить, потому что они в стрелковом бою проигрывают сразу, не умеют, наверное", — пояснил Балу.

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Ранее председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов предположил, что ВСУ могут предпринять попытку наступления в районе Энергодара и его пригородах, а также сохраняют планы по захвату Запорожской АЭС.

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Shutterstock

Ирина Фальке

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