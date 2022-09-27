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27 сентября, 09:41

Мобилизованным россиянам разрешили взять с собой квадрокоптер и прибор ночного видения

"Объясняем.рф" уточнил, можно ли мобилизованным брать квадрокоптер, прицел или бинокль

Портал "Объясняем.рф" уточнил, что могут взять с собой в воинскую часть призванные по частичной мобилизации граждане. Так, в числе прочего разрешается брать и квадрокоптер.

"Можно. Но использовать — только по разрешению командира", — говорится в сообщении портала, запущенного правительством.

Кроме того, военнослужащие могут взять с собой собственный прибор ночного видения, прицел или бинокль. Однако исключениями являются приборы, которые оснащены средствами определения местоположения и передачи данных.

"Объясняем.рф" ответил на главные вопросы о мобилизации: срок призыва, экипировка и смартфоны

"Объясняем.рф" ответил на главные вопросы о мобилизации: срок призыва, экипировка и смартфоны

Как сообщал Лайф, 21 сентября президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации, согласно которому в зону проведения СВО будут призваны граждане, имеющие опыт службы в армии и участия в боевых действиях. Всего на службу планируется призвать около 300 тысяч резервистов. Указ о частичной мобилизации уже опубликован, его детали — здесь.


Обложка ©

Freepik

Николь Вербер

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