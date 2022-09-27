Мобилизованным россиянам разрешили взять с собой квадрокоптер и прибор ночного видения

Портал "Объясняем.рф" уточнил, что могут взять с собой в воинскую часть призванные по частичной мобилизации граждане. Так, в числе прочего разрешается брать и квадрокоптер.

"Можно. Но использовать — только по разрешению командира", — говорится в сообщении портала, запущенного правительством.