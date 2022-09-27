Жители ДНР попросили Пушилина назвать улицу в честь воссоединения с Россией
Граждане ДНР хотят назвать улицу или проспект в честь воссоединения с Россией. Об этом сказал глава республики Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24", отметив, что явка на референдум превысила все ожидания.
"Воодушевление людей говорит само за себя. Люди ждали долгих восемь лет <…> Есть посыл, я с людьми общаюсь, хотят данный день зафиксировать, назвав какую-то улицу или проспект в честь воссоединения с Россией. Такая инициатива. Это я услышал далеко не от одного человека", — уточнил он.
Напомним, сегодня заключительный день голосования о присоединении к России ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсонщины. Референдумы о вхождении обеих республик в состав РФ признаны состоявшимися. Так, явка участников голосования в Донецкой Народной Республике только за первые два дня превысила 55%. Аналогичная обстановка в Запорожской и Херсонской областях.
ТАСС / Донат Сорокин