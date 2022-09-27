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Регион
Опубликовано 27 сентября 2022, 09:45

Жители ДНР попросили Пушилина назвать улицу в честь воссоединения с Россией

Граждане ДНР хотят назвать улицу или проспект в честь воссоединения с Россией. Об этом сказал глава республики Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24", отметив, что явка на референдум превысила все ожидания.

"Воодушевление людей говорит само за себя. Люди ждали долгих восемь лет <…> Есть посыл, я с людьми общаюсь, хотят данный день зафиксировать, назвав какую-то улицу или проспект в честь воссоединения с Россией. Такая инициатива. Это я услышал далеко не от одного человека", уточнил он.

В ДНР участкам по голосованию на референдуме присвоены имена героев Донбасса
В ДНР участкам по голосованию на референдуме присвоены имена героев Донбасса

Напомним, сегодня заключительный день голосования о присоединении к России ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсонщины. Референдумы о вхождении обеих республик в состав РФ признаны состоявшимися. Так, явка участников голосования в Донецкой Народной Республике только за первые два дня превысила 55%. Аналогичная обстановка в Запорожской и Херсонской областях.

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ТАСС / Донат Сорокин

Татьяна Миссуми
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