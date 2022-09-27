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27 сентября, 09:48

Основатель Pink Floyd спросил у Путина, хочет ли он закончить конфликт на Украине

Основатель Pink Floyd Уотерс написал открытое письмо Путину

<p>Обложка © Shutterstock</p>

Обложка © Shutterstock

Один из основателей британской рок-группы Pink Floyd — Роджер Уотерс — написал открытое письмо президенту РФ Владимиру Путину, в котором задал российскому лидеру несколько вопросов о ходе и перспективах спецоперации на Украине.

В частности, музыкант интересуется, хочет ли Путин завершения конфликта на Украине, а также территориальными интересами российского лидера. По его словам, если бы Путин заявил, что ему нужен только Крым и Донбасс, то "это бы тоже помогло". Также Уотерс подчеркнул, что внешняя политика США, которую он осуждает, не позволяет России вести себя так же.

"Я знаю, США и НАТО вторгаются в другие суверенные государства без колебаний или за несколько баррелей нефти. Но это не значит, что вы должны делать то же", написал он.

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Ранее Лайф рассказал о письме Роджера Уотерса Ольге Зеленской — жене президента Украины Владимира Зеленского. В нём он осудил политику её супруга, который нарушил свои предвыборные обещания о защите прав жителей Донбасса и выполнении Минских соглашений.

Матвей Шандрыголов

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