Основатель Pink Floyd спросил у Путина, хочет ли он закончить конфликт на Украине

Один из основателей британской рок-группы Pink Floyd — Роджер Уотерс — написал открытое письмо президенту РФ Владимиру Путину, в котором задал российскому лидеру несколько вопросов о ходе и перспективах спецоперации на Украине.

В частности, музыкант интересуется, хочет ли Путин завершения конфликта на Украине, а также территориальными интересами российского лидера. По его словам, если бы Путин заявил, что ему нужен только Крым и Донбасс, то "это бы тоже помогло". Также Уотерс подчеркнул, что внешняя политика США, которую он осуждает, не позволяет России вести себя так же.

"Я знаю, США и НАТО вторгаются в другие суверенные государства без колебаний или за несколько баррелей нефти. Но это не значит, что вы должны делать то же", — написал он.