Врач объяснила, сколько овощей нужно съедать каждый день

В день организму человека необходимо примерно полкилограмма фруктов и овощей для правильного функционирования. Содержащиеся в них витамины помогают наладить работу нервной и сердечно-сосудистой систем. Об этом рассказала эндокринолог Анна Куликова.

Важным полезным элементом в овощах и фруктах является клетчатка. Она обеспечивает длительное чувство насыщения, стимулирует стенки кишечника и является пробиотиком, рассказала врач изданию "Вечерняя Москва".

"Согласно принципам рационального питания, в сутки необходимо съедать около 500 граммов овощей и фруктов. Летом и осенью их ассортимент в магазинах представлен достаточно широко. Некоторые самостоятельно выращивают овощи и фрукты на приусадебных участках", — отметила Анна Куликова.

По словам эндокринолога, овощи и фрукты также полезны для функционирования организма благодаря витаминам и минералам. Например, капуста, редька, руккола и редис хорошо влияют на иммунитет, нервную и кровеносную системы благодаря витаминам С, К и В.

А вот помидоры, баклажаны, сладкий перец и другие овощи из семейства паслёновых богаты витаминами С и А. Однако врач предупредила, что помидоры являются сильным аллергеном. Она также добавила, что паслёновые содержат ядовитое вещество соланин, которое в больших количествах может негативно повлиять на сердечно-сосудистую и нервную системы.

"В семейство тыквенные входят огурцы, тыква, кабачки, дыня. Они богаты витаминами А, С и P, фолиевой кислотой, железом, калием. Картофель содержит усвояемый в нашем организме сложный углевод — крахмал. Поэтому картофель является источником энергии и содержит большее количество калорий", — сказала врач.

А вот витамином Е богаты представители семейства розовых. Это яблоня, груша, вишня, слива, миндаль, персик, земляника и другие. В их плодах также много кальция, магния, железа и селена. Эти продукты-антиоксиданты борются с холестерином, а также полезны для нервной и сердечно-сосудистой систем.