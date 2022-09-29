Оператор "Турецкого потока" попросил ЕС возобновить его экспортную лицензию
Компания South Stream Transport B.V., оператор "Турецкого потока", отправила заявку на возобновление его лицензии, которая была ранее отозвана из-за новых санкций Евросоюза. Руководство оператора считает, что имеет все правовые основания получить исключение из санкций.
"Для продолжения обеспечения безопасных и надежных поставок газа в долгосрочной перспективе компания South Stream Transport B.V. подала заявку на возобновление действия экспортной лицензии и ожидает ответа от соответствующих государственных органов Нидерландов", — говорится в сообщении компании.
Уведомление об отмене лицензии направили власти Нидерландов со ссылкой на запрет поставок товаров и предоставление услуг. В документе упоминается пресечение технической помощи и обслуживания для использования в России, включая её исключительную экономическую зону и континентальный шельф. А транспортирвка газа компанией в новых санкциях не запрещена. Поэтому "снабжение газом различных отраслей промышленности и миллионов домохозяйств в Турции и европейских странах в краткосрочной и долгосрочной перспективах не пострадает", подчеркнули в компании.
South Stream Transport B.V считает, что имеет полное право получить исключение из санкций. Объясняет это тем, что голубое топливо идёт через национальные газотранспортные системы и в европейские страны и тем самым участвует в обеспечении энергетической безопасности Европы.
Как сообщал Лайф, ранее стало известно, что Еврокомиссия предложила установить потолок цен на российский газ. Также может быть введено ограничение на использование голубого топлива при производстве электроэнергии, чтобы снизить стоимость последнего.
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