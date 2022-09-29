Оператор "Турецкого потока" попросил ЕС возобновить его экспортную лицензию

Компания South Stream Transport B.V., оператор "Турецкого потока", отправила заявку на возобновление его лицензии, которая была ранее отозвана из-за новых санкций Евросоюза. Руководство оператора считает, что имеет все правовые основания получить исключение из санкций.

"Для продолжения обеспечения безопасных и надежных поставок газа в долгосрочной перспективе компания South Stream Transport B.V. подала заявку на возобновление действия экспортной лицензии и ожидает ответа от соответствующих государственных органов Нидерландов", — говорится в сообщении компании.

Уведомление об отмене лицензии направили власти Нидерландов со ссылкой на запрет поставок товаров и предоставление услуг. В документе упоминается пресечение технической помощи и обслуживания для использования в России, включая её исключительную экономическую зону и континентальный шельф. А транспортирвка газа компанией в новых санкциях не запрещена. Поэтому "снабжение газом различных отраслей промышленности и миллионов домохозяйств в Турции и европейских странах в краткосрочной и долгосрочной перспективах не пострадает", подчеркнули в компании.

South Stream Transport B.V считает, что имеет полное право получить исключение из санкций. Объясняет это тем, что голубое топливо идёт через национальные газотранспортные системы и в европейские страны и тем самым участвует в обеспечении энергетической безопасности Европы.