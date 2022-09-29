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29 сентября, 06:08

Еврокомиссия предложила установить потолок цен на российский газ

Еврокомиссия под давлением большинства стран ЕС выступила с предложением установить потолок цен на российский газ в Европе. Об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на новые инициативы ЕК.

"Главная цель ЕС — гарантировать более низкие цены для потребителей этой зимой", — указывается в документе.

Согласно тексту, Европейский союз должен быть готов ввести меры по ограничению цен на газ из РФ. Однако власти в Брюсселе частично реагируют на предложения членов организации. Так, ЕК выступила с инициативой установить максимально возможную цену на российский газ. Также она предложила ввести ограничение на голубое топливо при производстве электроэнергии, чтобы снизить его стоимость. Похожие меры уже установили Испания и Португалия. По данным агентства, обсуждение предельных цен на газ запланировано на пятницу в ходе специальной встречи, которая пройдёт в Брюсселе.

Еврокомиссия хочет лишить Россию семи млрд евро, заявила Фон дер Ляйен

Еврокомиссия хочет лишить Россию семи млрд евро, заявила Фон дер Ляйен

Накануне ЕК предложила ввести потолок цен на российскую нефть в рамках восьмого пакета санкций. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что эта мера поможет снизить доходы РФ и сохранить стабильность мировых энергетических рынков.

Обложка ©

Pixabay

Светлана Оперук

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