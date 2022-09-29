Еврокомиссия предложила установить потолок цен на российский газ

Еврокомиссия под давлением большинства стран ЕС выступила с предложением установить потолок цен на российский газ в Европе. Об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на новые инициативы ЕК.

Согласно тексту, Европейский союз должен быть готов ввести меры по ограничению цен на газ из РФ. Однако власти в Брюсселе частично реагируют на предложения членов организации. Так, ЕК выступила с инициативой установить максимально возможную цену на российский газ. Также она предложила ввести ограничение на голубое топливо при производстве электроэнергии, чтобы снизить его стоимость. Похожие меры уже установили Испания и Португалия. По данным агентства, обсуждение предельных цен на газ запланировано на пятницу в ходе специальной встречи, которая пройдёт в Брюсселе.