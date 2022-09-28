Еврокомиссия хочет лишить Россию семи млрд евро, заявила Фон дер Ляйен
Фон дер Ляйен: ЕК предложила запретить импорт российских товаров на семь млрд евро
Еврокомиссия предлагает ввести запрет на импорт товаров из России в Евросоюз на семь миллиардов евро. Об этом заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.
"Мы предлагаем ввести новый запрет на импорт российской продукции. Таким образом, товары из России не будут представлены на европейском рынке, что лишит РФ дополнительных доходов на сумму семь млрд евро", — сказала она на пресс-конференции в Брюсселе.
Ранее глава МИД Франции Катрин Колонна пригрозила РФ новыми санкциями ЕС из-за проведения референдумов. В частности, ограничения коснутся ответственных за специальную военную операцию лиц, а также распространятся на сектора, "которые ещё не были затронуты санкциями".
Twitter / Ursula von der Leyen