Еврокомиссия хочет лишить Россию семи млрд евро, заявила Фон дер Ляйен

Еврокомиссия предлагает ввести запрет на импорт товаров из России в Евросоюз на семь миллиардов евро. Об этом заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

"Мы предлагаем ввести новый запрет на импорт российской продукции. Таким образом, товары из России не будут представлены на европейском рынке, что лишит РФ дополнительных доходов на сумму семь млрд евро", — сказала она на пресс-конференции в Брюсселе.