В ГД раскрыли детали закона о кредитных каникулах для мобилизованных
Депутат Нилов: Участники СВО и мобилизованные россияне получат отсрочку по выплатам
Депутат Олег Нилов раскрыл Лайфу детали закона о кредитных каникулах для мобилизованных россиян. Так, отсрочку по выплатам в полном объёме получат призванные на службу, непосредственные участники спецоперации на Украине и члены их семей.
Депутат Нилов — о кредитных каникулах для мобилизованных россиян. Видео © LIFE
"Наступает замораживание кредитных ипотечных обязательств для участников, для мобилизованных и для членов их семей в полном объёме", — сказал Нилов.
Каникулы будут действовать на время нахождения на службе, продолжения специальной операции на Украине, а также дополнительно месяц. Если же военный получит ранение, будут последствия в виде инвалидности или же он погибнет, то банки, независимо от формы собственности, аннулируют договор о выплате.
Ранее стало известно, что ФССП приостановит взыскание долгов с мобилизованных граждан, для этого им нужно будет подать заявление на призывных пунктах военкоматов. Однако при этом мобилизованные военнослужащие не освобождаются от уплаты алиментов, деньги будут списываться после поступления зарплаты на счёт. Какие кредитные и налоговые поблажки, пособия и отсрочки есть для мобилизованных, Лайф разбирался здесь.
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