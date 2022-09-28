В ГД раскрыли детали закона о кредитных каникулах для мобилизованных

Депутат Олег Нилов раскрыл Лайфу детали закона о кредитных каникулах для мобилизованных россиян. Так, отсрочку по выплатам в полном объёме получат призванные на службу, непосредственные участники спецоперации на Украине и члены их семей.

"Наступает замораживание кредитных ипотечных обязательств для участников, для мобилизованных и для членов их семей в полном объёме", — сказал Нилов.

Каникулы будут действовать на время нахождения на службе, продолжения специальной операции на Украине, а также дополнительно месяц. Если же военный получит ранение, будут последствия в виде инвалидности или же он погибнет, то банки, независимо от формы собственности, аннулируют договор о выплате.