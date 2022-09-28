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Опубликовано 28 сентября 2022, 14:25

Писатель Антоновский: Поражение — сирота, а у победы пятнадцать отцов

Россия не может согласиться на мир на условиях Запада, нашей стране важна победа, как военная, так и политическая, потому что иначе участвующие в СВО бойцы разных народов нашей страны зададут вопрос: "За что мы там воевали, если вы пошли на унизительные условия?" Об этом заявил писатель, автор энциклопедии "Русские супергерои" Роман Антоновский в эфире радио "Комсомольская правда".

"А если же у нас будет одна великая победа, великие победы меняют нацию. Поражение — сирота, а у победы — пятнадцать отцов. Как было у нас на Куликовом поле, когда туда пришли суздальцы, смоленцы, московиты, а с Куликова поля вернулась единая русская нация. Или как после великой победы в Великой Отечественной: тоже на поле боя пришли татары, чеченцы, русские, украинцы и так далее, вышла с него единая советская нация", — сказал он.

Антоновский отметил, что если Украина останется как независимое государство, то это завершит нацбилдинг украинской нации, "создав её единый национальный миф". А в случае победы России завершится современный нацбилдинг русского народа.

"Поэтому проиграть у нас никаких вариантов нет", — заключил писатель.

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Варвара Романова
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