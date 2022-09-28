Как правильно пить кофе, чтобы победить осеннюю сонливость

Кофе и шоколад способны бороться с осенней сонливостью. Об этом в беседе с радио Sputnik рассказала врач-эндокринолог МНОЦ МГУ Зухра Павлова. Причём, говоря о напитке, специалист отметила необходимость правильного выбора времени для его употребления.

"Кофе — хороший стимулятор, если его не много. Если человеку кофе помогает в подъёме тонуса, то одна-две чашки отдельно от основных приёмов пищи — вполне приятный и правильный способ. Но, когда кофе начинают пить слишком много, тем более с сахаром, молоком и во время еды, — это уже не очень хорошая история", — подчеркнула она.

С шоколадом нужно быть тоже осторожным — важно не переедать, отметила эксперт. Врач посоветовала класть пять граммов лакомства за щёку и рассасывать его, не запивая горячей водой. Тем самым улучшится работа мозга, и организм будет в тонусе, подчеркнула эндокринолог.