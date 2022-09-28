Суд в Ижевске отправил под домашний арест директора ЧОПа, охранявшего атакованную школу

Индустриальный районный суд Ижевска избрал домашний арест в качестве меры пресечения для директора ООО "Частная охранная организация "Щит", занимавшегося охраной школы № 88, где произошла стрельба. Об этом сообщает Объединённая пресс-служба судов Удмуртии.

Таким образом, суд оставил без удовлетворения ходатайство следствия, просившего отправить обвиняемого в СИЗО. Под домашним арестом он проведёт ближайшие два месяца — до 27 ноября 2022 года.