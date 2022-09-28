Суд в Ижевске отправил под домашний арест директора ЧОПа, охранявшего атакованную школу
Заседание по делу об избрании меры пресечения директору ЧОПа в Ижевске. Обложка © Telegram-канал Объединённой пресс-службы судов Удмуртии
Индустриальный районный суд Ижевска избрал домашний арест в качестве меры пресечения для директора ООО "Частная охранная организация "Щит", занимавшегося охраной школы № 88, где произошла стрельба. Об этом сообщает Объединённая пресс-служба судов Удмуртии.
Таким образом, суд оставил без удовлетворения ходатайство следствия, просившего отправить обвиняемого в СИЗО. Под домашним арестом он проведёт ближайшие два месяца — до 27 ноября 2022 года.
Органы предварительного следствия обвиняют мужчину в том, что, руководя деятельностью охранного предприятия, осуществлявшего на основании контракта охрану школы, не обеспечил надёжную защиту учебного заведения, в результате чего на неё была совершена атака.
Напомним, утром 26 сентября в школе № 88 Ижевска произошла стрельба, в результате которой погибли и пострадали ученики, педагоги и сотрудники школы. По последним данным, погибло 17 человек, в том числе 11 детей и шесть взрослых. В одном из классов полицейские обнаружили тело преступника: он покончил с собой. Стрелявшим оказался Артём Казанцев (1988 года рождения), местный житель, выпускник этого образовательного учреждения. При себе у него было два пистолета и 20 обойм с патронами с красной надписью "Ненависть". Известно, что убийца состоял на учёте в психоневрологическом диспансере.