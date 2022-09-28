НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
28 сентября, 14:05

Суд в Ижевске отправил под домашний арест директора ЧОПа, охранявшего атакованную школу

<p>Заседание по делу об избрании меры пресечения директору ЧОПа в Ижевске. Обложка © Telegram-канал <a href="https://t.me/sudUdm/309" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Объединённой пресс-службы судов Удмуртии</a></p>

Заседание по делу об избрании меры пресечения директору ЧОПа в Ижевске. Обложка © Telegram-канал Объединённой пресс-службы судов Удмуртии

Индустриальный районный суд Ижевска избрал домашний арест в качестве меры пресечения для директора ООО "Частная охранная организация "Щит", занимавшегося охраной школы № 88, где произошла стрельба. Об этом сообщает Объединённая пресс-служба судов Удмуртии.

Таким образом, суд оставил без удовлетворения ходатайство следствия, просившего отправить обвиняемого в СИЗО. Под домашним арестом он проведёт ближайшие два месяца — до 27 ноября 2022 года.

Органы предварительного следствия обвиняют мужчину в том, что, руководя деятельностью охранного предприятия, осуществлявшего на основании контракта охрану школы, не обеспечил надёжную защиту учебного заведения, в результате чего на неё была совершена атака.

Вдова убитого охранника ижевской школы поделилась горьким сожалением о последней встрече

Вдова убитого охранника ижевской школы поделилась горьким сожалением о последней встрече

Напомним, утром 26 сентября в школе № 88 Ижевска произошла стрельба, в результате которой погибли и пострадали ученики, педагоги и сотрудники школы. По последним данным, погибло 17 человек, в том числе 11 детей и шесть взрослых. В одном из классов полицейские обнаружили тело преступника: он покончил с собой. Стрелявшим оказался Артём Казанцев (1988 года рождения), местный житель, выпускник этого образовательного учреждения. При себе у него было два пистолета и 20 обойм с патронами с красной надписью "Ненависть". Известно, что убийца состоял на учёте в психоневрологическом диспансере.

Артур Лапсаков

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров