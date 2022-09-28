Россиянам рассказали, какие анализы можно сдать бесплатно по полису ОМС

Россияне до конца года могут бесплатно по полису ОМС сдать большое число анализов. О том, какие именно, рассказала "Вечерняя Москва". Так, исследования делятся на общеклинические и клинические.

В первую группу входит анализ кала на наличие крови, паразитов и патологических изменений желудочно-кишечного тракта. Также в этом перечне анализы мокроты и синовиальной жидкости, мазок из уретры и диагностика секрета простаты. А к клиническим относятся исследования мочи и крови. В больницах могут выяснить, например, уровень гемоглобина в плазме, тромбоцитов и зернистости эритроцитов.

Как отметил кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин, вовремя полученные результаты анализов могут помочь противостоять распространению серьёзных заболеваний. Кроме того, благодаря проведённым исследованиям получится выяснить, являются ли происходящие в организме процессы воспалительными.

"Есть анализ на общий билирубин. А он есть прямой и непрямой. Можно дополнительно сдать анализы, чтобы выяснить, какой из них является приоритетным при различных заболеваниях. Туда же входят амилаза, коагулограмма — достаточно большой спектр", — отметил он.

Кроме того, Кондрахин обратил внимание, что все анализы в случае диспансеризации имеют общий характер и требуют детального исследования при изменениях в организме человека.