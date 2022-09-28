Пограничники стали искать скрывающихся от мобилизации россиян в Чёрном море
Mash: Пограничники и сотрудники военкомата искали уклонистов на судах в Чёрном море
Морские пограничники и сотрудники военкомата проверили яхты и прогулочные катера в акватории Чёрного моря в поисках скрывающихся от мобилизации россиян. Об этом пишет телеграм-канал Mash.
Среди проверенных судов оказалась яхта "Заповедная", которую туристы арендовали в Анапе и направились в Турцию. Призывников на борту не обнаружили, поэтому яхта смогла продолжить движение.
По словам сотрудников проката катеров в Анапе, сейчас желающие предлагают по 300 тысяч рублей за катер до Турции. Пограничники уже предупредили, что мужчинам призывного возраста нужно отказывать в таких услугах.
Ранее Лайф сообщал, что новосибирские власти объявили в розыск первых уклонистов от мобилизации. По словам военного комиссара региона Евгения Кудрявцева, если призывника не удалось найти ни по месту регистрации, ни на работе, его вносят в списки, попадающие в МВД.
Wikipedia / Alf van Beem