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28 сентября, 13:52

Пограничники стали искать скрывающихся от мобилизации россиян в Чёрном море

Mash: Пограничники и сотрудники военкомата искали уклонистов на судах в Чёрном море

Морские пограничники и сотрудники военкомата проверили яхты и прогулочные катера в акватории Чёрного моря в поисках скрывающихся от мобилизации россиян. Об этом пишет телеграм-канал Mash.

Среди проверенных судов оказалась яхта "Заповедная", которую туристы арендовали в Анапе и направились в Турцию. Призывников на борту не обнаружили, поэтому яхта смогла продолжить движение.

По словам сотрудников проката катеров в Анапе, сейчас желающие предлагают по 300 тысяч рублей за катер до Турции. Пограничники уже предупредили, что мужчинам призывного возраста нужно отказывать в таких услугах.

Россиянин пытался уплыть от мобилизации на сапборде, но попался на границе

Россиянин пытался уплыть от мобилизации на сапборде, но попался на границе

Ранее Лайф сообщал, что новосибирские власти объявили в розыск первых уклонистов от мобилизации. По словам военного комиссара региона Евгения Кудрявцева, если призывника не удалось найти ни по месту регистрации, ни на работе, его вносят в списки, попадающие в МВД.

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Wikipedia / Alf van Beem

Артур Лапсаков

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