В России могут установить лимит на спам-звонки
Минцифры готовит законопроект о лимите на спам-звонки россиянам
Российским компаниям могут ввести лимит на спам-звонки потенциальным и действующим клиентам с целью прорекламировать свои товары и услуги. Соответствующий законопроект готовит Минцифры РФ.
"Мы подготовили отдельный законопроект по спам-звонкам. У компаний будет лимит на рекламные звонки абонентам. Предполагается, что, если будут звонки сверх этой нормы, наступит ответственность. Надеемся, что законопроект будет внесён в рамках этой сессии", — приводит слова главы Минцифры Максута Шадаева пресс-служба ведомства.
Ранее россиян предупредили, что номер телефона может раскрыть большое количество данных о человеке, которыми впоследствии могут воспользоваться злоумышленники.
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