В России могут установить лимит на спам-звонки

Российским компаниям могут ввести лимит на спам-звонки потенциальным и действующим клиентам с целью прорекламировать свои товары и услуги. Соответствующий законопроект готовит Минцифры РФ.

"Мы подготовили отдельный законопроект по спам-звонкам. У компаний будет лимит на рекламные звонки абонентам. Предполагается, что, если будут звонки сверх этой нормы, наступит ответственность. Надеемся, что законопроект будет внесён в рамках этой сессии", — приводит слова главы Минцифры Максута Шадаева пресс-служба ведомства.