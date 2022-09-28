Кабмин внёс в Госдуму проект закона об увеличении прожиточного минимума
Правительство России внесло в Госдуму законопроект об установлении прожиточного минимума в 2023 году на уровне 14 375 рублей. Текст документа размещён в думской электронной базе.
Согласно предлагаемым поправкам, в следующем году величину прожиточного минимума нужно установить исходя из прогнозируемой границы бедности по итогам 2023 года (14 375 рублей) и 2024 года (15 049 рублей).
Ранее Лайф рассказывал, что соцфонд выплатит пенсий в 2023 году на 9,5 триллиона рублей. Глава Минтруда Антон Котяков уточнил, что в общей сложности расходов планируется более 13,5 трлн рублей.
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