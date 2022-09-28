Кабмин внёс в Госдуму проект закона об увеличении прожиточного минимума

Правительство России внесло в Госдуму законопроект об установлении прожиточного минимума в 2023 году на уровне 14 375 рублей. Текст документа размещён в думской электронной базе.

Согласно предлагаемым поправкам, в следующем году величину прожиточного минимума нужно установить исходя из прогнозируемой границы бедности по итогам 2023 года (14 375 рублей) и 2024 года (15 049 рублей).