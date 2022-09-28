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Регион
Опубликовано 28 сентября 2022, 13:26
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Казаки отряда "Тигр" подбили танк ВСУ в ходе наступления на Донецком направлении

Бойцы добровольческого отряда "Тигр", куда входят казаки Приморского окружного казачьего общества Уссурийского войскового казачьего общества, подбили танк ВСУ во время контрнаступления на Донецком направлении. Об этом сообщается в телеграм-канале Всероссийского казачьего общества.

"Дух казаков не сломить! Мы сегодня в активной обороне. Стараемся выдавливать нацистов всеми силами, освобождая метр за метром многострадальной земли", — приводятся слова командира отряда.

Бойцы отряда "Тигр" укрепляют позиции, по линии Минобороны РФ к ним присоединилась бронегруппа, а личный состав пополнился на 73 казака.

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Ранее Лайф рассказывал, что российские ВКС ликвидировали свыше 100 военных из группы "Чайка" и 56-й бригады ВСУ. Также уничтожено 20 единиц военной техники, уточнили в Министерстве обороны РФ.

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Всероссийское казачье общество

Варвара Романова
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