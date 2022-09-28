ФАС напомнила о недопустимости завышения цен на обмундирование и медицинские товары
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России обратила внимание на недопустимость завышения цен на обмундирование и медицинские товары. При выявлении нарушений будут приняты меры, сообщила пресс-служба ведомства в телеграм-канале.
"Ведомство обращает внимание на необходимость ответственного поведения участников всей товаропроизводящей цепочки и недопустимость необоснованного повышения цен, в том числе в ситуации возможного увеличения спроса на товары", — говорится в сообщении.
Согласно данным "Единой России", необоснованный рост цен зафиксирован на спецодежду, обмундирование, снаряжение, а также жгуты, анальгетики и прочие медицинские изделия и лекарственные препараты. В связи с этим служба предупреждает о том, что при осуществлении торговли необходимо обязательно соблюдать требования антимонопольного законодательства. В случае обнаружения признаков недобросовестных и спекулятивных действий ФАС намерена принять меры соответствующего реагирования и пресекать выявленные нарушения.
Ранее "Единая Россия" попросила ФАС проверить обоснованность роста цен на товары для мобилизованных. По словам депутата Александра Якубовского, торговые сети стали завышать стоимость всех товаров, необходимых для призывников и добровольцев, в том числе лекарственных препаратов, что недопустимо.
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