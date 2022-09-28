ФАС напомнила о недопустимости завышения цен на обмундирование и медицинские товары

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России обратила внимание на недопустимость завышения цен на обмундирование и медицинские товары. При выявлении нарушений будут приняты меры, сообщила пресс-служба ведомства в телеграм-канале.

"Ведомство обращает внимание на необходимость ответственного поведения участников всей товаропроизводящей цепочки и недопустимость необоснованного повышения цен, в том числе в ситуации возможного увеличения спроса на товары", — говорится в сообщении.

Согласно данным "Единой России", необоснованный рост цен зафиксирован на спецодежду, обмундирование, снаряжение, а также жгуты, анальгетики и прочие медицинские изделия и лекарственные препараты. В связи с этим служба предупреждает о том, что при осуществлении торговли необходимо обязательно соблюдать требования антимонопольного законодательства. В случае обнаружения признаков недобросовестных и спекулятивных действий ФАС намерена принять меры соответствующего реагирования и пресекать выявленные нарушения.