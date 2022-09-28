На что могут быть нацелены новые антироссийские санкции США

Новые санкции США могут быть нацелены на российскую платёжную систему "Мир". Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По данным журналистов издания, новые антироссийские рестрикции будут затрагивать финансовые учреждения, "имеющие важное значение для экономики РФ". В частности, под ограничения могут попасть Агентство по страхованию вкладов и система "Мир". Американские чиновники убеждены, что Москва использует их для обхода западных санкций.

Помимо этого, в Вашингтоне в настоящее время обсуждают отключение новых российских банков от SWIFT, а также расширение экспортного контроля и новые санкции против госкомпаний.