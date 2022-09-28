В Кремле отреагировали на решение Турции отказаться от карт "Мир"

Решение турецких банков отказаться от использования российской платёжной системы "Мир" принято под беспрецедентным давлением США. Об этом заявил в беседе с журналистами в среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он отметил, что Москве и Анкаре нужно совместно искать пути противодействия давлению Запада.

"Понятно, что банки и экономоператоры находятся под сильнейшим давлением США, им угрожают вторичными санкциями для банковской системы. И это решение, понятно, принято под этим беспрецедентным давлением. Ситуация сложная, и, конечно же, нужно совместно искать пути противодействия этому давлению таким образом, чтобы как минимум не наносить вреда нашему торгово-экономическому сотрудничеству и не лишать комфортных условий многие миллионы российских туристов, которые ежегодно посещают Турцию", — сказал представитель Кремля.