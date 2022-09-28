В Турции не осталось банков, использующих систему "Мир"
NTV: Все банки Турции перестали пользоваться системой "Мир"
В Турции не осталось банков, использующих российскую платёжную систему "Мир". Такие данные приводит турецкий телеканал NTV.
По его данным, после решения частных банков не использовать российскую систему аналогично поступили госбанки страны. Официально об этом информации не поступало.
"На данный момент в Турции не осталось банков, использующих систему "Мир", — сообщает телеканал.
Ранее сообщалось, что турецкие государственные банки Halkbank, Ziraat Bank и VakıfBank решили отказаться от использования российской платёжной системы "Мир". Такие планы финорганизаций Турции — пример того, как вторичные санкции США вынуждают страны дистанцироваться от Москвы.