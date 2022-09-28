В Абхазии сообщили о росте числа желающих принять участие в СВО

Число абхазских добровольцев, которые участвуют в спецоперации на Украине в составе сил ЛНР и ДНР, растёт, но мобилизации в республике нет. Об этом заявил глава МИД Абхазии Инал Ардзинба в беседе с РИА "Новости".

"Мобилизации у нас нет. Хочу обратить внимание на то, что абхазские добровольцы ещё с 2014 года взяли в руки оружие и отстаивают свободу Донбасса — и их количество возрастает. Это важно отметить, на мой взгляд. К сожалению, есть жертвы", — сообщил он.

Министр подчеркнул, что для добровольцев из республики имеет большое значение свобода Донбасса. По его словам, история Абхазии связана с защитой её независимости с большими страданиями и кровопролитием. Так, местные жители поняли, что народ ЛНР и ДНР сейчас переживает то же самое, и решили его поддержать. Кроме того, власти Абхазии с вниманием и уважением относятся к волеизъявлению жителей Донбасса, Запорожской и Херсонской областей на референдумах, рассматривая их проведение в качестве несогласия с политикой Киева.