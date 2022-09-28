Польша пригрозила разрушительным ответом в случае применения Россией ядерного оружия
Глава МИД Польши Рау предупредил Россию о рисках при применении ядерного оружия
Ответ НАТО на возможное применение Россией ядерного оружия на Украине должен стать "разрушительным". Об этом заявил министр иностранных дел Польши Збигнев Рау.
"Насколько нам известно, Путин угрожает применить тактическое ядерное оружие на территории Украины, а не напасть на НАТО, что означает, что НАТО должно ответить обычным способом", — сказал он в эфире NBC News.
При этом Рау уточнил, что этот ответ должен стать разрушительным.
Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш испугался армагеддона и призвал завершить "эру ядерного шантажа". Это заявление он сделал в ходе встречи, посвящённой Международному дню полного уничтожения ядерного оружия.
Wikipedia / Adrian Grycuk