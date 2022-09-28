Лидер немецкой оппозиции извинился перед украинскими беженцами

Лидер немецкого Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц попросил прощения за обвинение украинских беженцев в "социальном туризме" в Германию. Он подчеркнул, что данное замечание касалось лишь отсутствия регистрации украинцев.

"Я сожалею об использовании слов "социальный туризм". <...> Если мой выбор слов был воспринят как оскорбительный, я официально приношу свои извинения", — написал он в "Твиттере".

По словам политика, обвинение беженцев в "социальном туризме" было неверным описанием проблемы, которая наблюдается в отдельных случаях. В частности, добавил он, замечание относится только к отсутствию регистрации украинцев. При этом Мерц подчеркнул, что далёк от критики беженцев из Незалежной.