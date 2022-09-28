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28 сентября, 06:14

Лидер немецкой оппозиции извинился перед украинскими беженцами

Лидер ХДС ФРГ Мерц извинился за слова о социальном туризме в отношении украинских беженцев

Лидер немецкого Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц попросил прощения за обвинение украинских беженцев в "социальном туризме" в Германию. Он подчеркнул, что данное замечание касалось лишь отсутствия регистрации украинцев.

"Я сожалею об использовании слов "социальный туризм". <...> Если мой выбор слов был воспринят как оскорбительный, я официально приношу свои извинения", — написал он в "Твиттере".

По словам политика, обвинение беженцев в "социальном туризме" было неверным описанием проблемы, которая наблюдается в отдельных случаях. В частности, добавил он, замечание относится только к отсутствию регистрации украинцев. При этом Мерц подчеркнул, что далёк от критики беженцев из Незалежной.

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Напомним, ранее немецкий политик Мерц возмутился из-за украинских беженцев, которые "доят" страну. Он назвал происходящее в стране "социальным туризмом" в Германию и обратно.

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Twitter / _FriedrichMerz

Светлана Оперук

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