Лидер немецкой оппозиции извинился перед украинскими беженцами
Лидер ХДС ФРГ Мерц извинился за слова о социальном туризме в отношении украинских беженцев
Лидер немецкого Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц попросил прощения за обвинение украинских беженцев в "социальном туризме" в Германию. Он подчеркнул, что данное замечание касалось лишь отсутствия регистрации украинцев.
"Я сожалею об использовании слов "социальный туризм". <...> Если мой выбор слов был воспринят как оскорбительный, я официально приношу свои извинения", — написал он в "Твиттере".
По словам политика, обвинение беженцев в "социальном туризме" было неверным описанием проблемы, которая наблюдается в отдельных случаях. В частности, добавил он, замечание относится только к отсутствию регистрации украинцев. При этом Мерц подчеркнул, что далёк от критики беженцев из Незалежной.
Напомним, ранее немецкий политик Мерц возмутился из-за украинских беженцев, которые "доят" страну. Он назвал происходящее в стране "социальным туризмом" в Германию и обратно.
Twitter / _FriedrichMerz