В Германии возмутились из-за украинских беженцев, которые "доят" страну
Немецкий политик Мерц возмутился из-за украинских беженцев, которые "доят" страну
Лидер немецкого Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц раскритиковал украинских беженцев, которые, по его словам, пользуются всеми благами ФРГ и эксплуатируют страну. Заявление он сделал в интервью Bild.
"То, что мы видим, — это социальный туризм в Германию и обратно. <…> У нас есть проблема, которая становится всё хуже", — заметил Мерц.
Он также обратил внимание на то, что в Германии сейчас находится более миллиона беженцев с Украины, которые буквально "доят" страну.
Ранее Лайф сообщал: жители Германии выразили недовольство тем, что население страны за первую половину этого года превысило 84 миллиона человек за счёт притока украинских беженцев. По мнению немецких граждан, это может "разорвать казну" страны.
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