В Германии возмутились из-за украинских беженцев, которые "доят" страну

Лидер немецкого Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц раскритиковал украинских беженцев, которые, по его словам, пользуются всеми благами ФРГ и эксплуатируют страну. Заявление он сделал в интервью Bild.

"То, что мы видим, — это социальный туризм в Германию и обратно. <…> У нас есть проблема, которая становится всё хуже", — заметил Мерц.

Он также обратил внимание на то, что в Германии сейчас находится более миллиона беженцев с Украины, которые буквально "доят" страну.