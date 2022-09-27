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Регион
Опубликовано 27 сентября 2022, 18:30
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Пентагон случайно разоблачил ложь Зеленского о ракетных комплексах NASAMS

США пока не передавали Украине зенитно-ракетные комплексы NASAMS, однако их поставка ожидается в ближайшие два месяца. Об этом в ходе брифинга заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер, невольно разоблачив ложь президента Украины Владимира Зеленского.

"США не передавали Украине NASAMS. Мы ожидаем, что первые два комплекса будут доставлены в ближайшие два месяца", — заявил Райдер.

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Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Киев уже получил от США зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) NASAMS. За это он поблагодарил американского лидера Джо Байдена и похвастался, что Америка ежемесячно выделяет Киеву 1,5 миллиарда долларов для ведения боевых действий с Россией.

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Владимир Зеленский. Фото © Офис президента Украины

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