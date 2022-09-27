Пентагон случайно разоблачил ложь Зеленского о ракетных комплексах NASAMS

США пока не передавали Украине зенитно-ракетные комплексы NASAMS, однако их поставка ожидается в ближайшие два месяца. Об этом в ходе брифинга заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер, невольно разоблачив ложь президента Украины Владимира Зеленского.

"США не передавали Украине NASAMS. Мы ожидаем, что первые два комплекса будут доставлены в ближайшие два месяца", — заявил Райдер.