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27 сентября, 18:30

Пентагон случайно разоблачил ложь Зеленского о ракетных комплексах NASAMS

США пока не передавали Украине зенитно-ракетные комплексы NASAMS, однако их поставка ожидается в ближайшие два месяца. Об этом в ходе брифинга заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер, невольно разоблачив ложь президента Украины Владимира Зеленского.

"США не передавали Украине NASAMS. Мы ожидаем, что первые два комплекса будут доставлены в ближайшие два месяца", — заявил Райдер.

Блинкен: США не против, если Киев ударит западным оружием по регионам, которые могут войти в состав РФ

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Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Киев уже получил от США зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) NASAMS. За это он поблагодарил американского лидера Джо Байдена и похвастался, что Америка ежемесячно выделяет Киеву 1,5 миллиарда долларов для ведения боевых действий с Россией.

Обложка ©

Владимир Зеленский. Фото © Офис президента Украины

Артур Белкин

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