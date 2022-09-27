Блинкен: США не против, если Киев ударит западным оружием по регионам, которые могут войти в состав РФ
США не возражают против применения Киевом западного оружия против тех регионов, которые могут войти в состав России по итогам референдумов. Об этом заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен.
"Мы в действительности никогда не признаем аннексию украинских территорий Россией. И я также одинаково ясно говорил о том, что у Украины имеется абсолютное право защищаться на всей своей территории, в том числе вернуть себе территорию, которая была незаконно захвачена тем или иным образом Россией. И оружие, и военная техника, которые мы и многие другие страны предоставляем им, очень эффективно используется именно в этих целях", — цитирует его ТАСС.
Блинкен добавил, что США продолжат поддерживать Киев.
Ранее Лайф уже писал, что Вашингтон продолжит содействовать передаче советских танков, имеющихся у стран НАТО, Украине. Как заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, Штаты уже потратили на военную помощь Киеву 15 миллиардов долларов.
Getty Images/Ezra Acayan