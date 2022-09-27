Блинкен: США не против, если Киев ударит западным оружием по регионам, которые могут войти в состав РФ

США не возражают против применения Киевом западного оружия против тех регионов, которые могут войти в состав России по итогам референдумов. Об этом заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен.

"Мы в действительности никогда не признаем аннексию украинских территорий Россией. И я также одинаково ясно говорил о том, что у Украины имеется абсолютное право защищаться на всей своей территории, в том числе вернуть себе территорию, которая была незаконно захвачена тем или иным образом Россией. И оружие, и военная техника, которые мы и многие другие страны предоставляем им, очень эффективно используется именно в этих целях", — цитирует его ТАСС.