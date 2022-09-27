Мобилизованных мужчин из Крыма и Севастополя проводили под аплодисменты и крики "Спасибо!"

В Севастополе состоялась торжественная церемония отправки к местам подготовки и боевого слаживания мобилизованных резервистов из города и всего Крыма. Собравшиеся жители проводили их аплодисментами и криками "Спасибо!".

"Родина в очередной раз позвала вас на свою защиту. Впереди — боевое слаживание на полигонах, в основном это занятия по тактической и огневой подготовке. Уверен, что ваша прошлая служба, для многих это долгие годы службы, ваш богатый жизненный опыт вам помогут снести все тяготы и лишения военной службы", — заявил собравшимся врио командующего Черноморским флотом вице-адмирал Виктор Соколов.

Кроме него перед мобилизованными мужчинами выступили глава Крыма Сергей Аксёнов, губернатор Севастополя Михаил Развожаев, ветераны и ряд других лиц. Развожаев процитировал адмирала Павла Нахимова: "Жизнь каждого принадлежит Отечеству" — и пообещал сделать всё, чтобы призывники ни в чём не нуждались, а также позаботиться об их семьях.