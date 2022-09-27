Подсчитаны все голоса жителей ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей на участках в РФ
Озвучены итоговые данные голосования на референдумах после подсчёта 100% бюллетеней на участках в России. Абсолютное большинство избирателей из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей высказались за.
- За вхождение ДНР в состав РФ проголосовали 98,69% избирателей (на участках на территории России).
- За вхождение ЛНР в состав РФ проголосовали 97,93%.
- За вхождение Запорожской области в состав РФ проголосовали 97,81%.
- За вхождение Херсонской области в состав РФ проголосовали 96,75%.
Данные с участков, расположенных в республиках Донбасса и на освобождённых территориях, ещё подсчитывают.
Как сообщал Лайф, референдумы в ДНР, ЛНР, Запорожье и на Херсонщине начались 23 сентября и завершились сегодня, 27 сентября. Первые четыре дня голосование проходило на придомовых участках и путём адресного обхода, а в последний день открылись избирательные участки. Сделано это было для безопасности жителей. Референдумы уже признаны состоявшимися, при этом явку на голосование во всех регионах назвали ошеломительной.
ТАСС / Егор Алеев