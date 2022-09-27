НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
27 сентября, 16:53

Подсчитаны все голоса жителей ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей на участках в РФ

Озвучены итоговые данные голосования на референдумах после подсчёта 100% бюллетеней на участках в России. Абсолютное большинство избирателей из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей высказались за.

  • За вхождение ДНР в состав РФ проголосовали 98,69% избирателей (на участках на территории России).
  • За вхождение ЛНР в состав РФ проголосовали 97,93%.
  • За вхождение Запорожской области в состав РФ проголосовали 97,81%.
  • За вхождение Херсонской области в состав РФ проголосовали 96,75%.

Данные с участков, расположенных в республиках Донбасса и на освобождённых территориях, ещё подсчитывают.

"За. За. За. За": Появилось залипательное видео подсчёта голосов на референдуме в Луганске

"За. За. За. За": Появилось залипательное видео подсчёта голосов на референдуме в Луганске

Как сообщал Лайф, референдумы в ДНР, ЛНР, Запорожье и на Херсонщине начались 23 сентября и завершились сегодня, 27 сентября. Первые четыре дня голосование проходило на придомовых участках и путём адресного обхода, а в последний день открылись избирательные участки. Сделано это было для безопасности жителей. Референдумы уже признаны состоявшимися, при этом явку на голосование во всех регионах назвали ошеломительной.

Обложка ©

ТАСС / Егор Алеев

Александра Вишнякова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров