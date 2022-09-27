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27 сентября, 16:50
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В Петербурге роженица сама извлекла младенца во время кесарева

В Петербурге в Перинатальном центре клиники Института перинатологии и педиатрии НМИЦ им. В.А. Алмазова врачи приняли роды у пациентки с помощью "бархатного" кесарева сечения, передаёт телеканал "Санкт-Петербург".

В пресс-службе медучреждения рассказали, что у 35-летней роженицы уже есть 10-летняя дочь, которую она произвела на свет естественным путём. В этот раз она тоже планировала рожать сама, но не получилось. Во время выполнения МРТ головного мозга на 34-й неделе беременности у пациентки обнаружили анапластическую рабдоидную менингиому левой лобной доли головного мозга. Из-за этого женщине рекомендовали рожать с помощью кесарева сечения.

Пациентка была против таких родов, поэтому врачи предложили ей "бархатное" кесарево сечение. Такая операция начинается стандартно. Однако роженице не фиксируют кисти рук и не ставят ширму между лицом и "операционным полем". Ей делают разрез, после чего просят потужиться. Это делает процесс максимально приближенным к условиям естественного деторождения. Затем врач выводит из утробы плечики ребёнка и помогает маме самостоятельно его извлечь и положить к себе на грудь.

"В операционной было проведено несколько тренировок для определения возможности самостоятельного извлечения ребёнка матерью из раны при соблюдении всех норм санэпидрежима", — рассказала заместитель главного врача по лечебной работе центра Алмазова, врач – акушер-гинеколог высшей категории Ольга Ли.

В результате операция прошла успешно. Пациентка родила девочку весом 3224 грамма.

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Vk.com / almazovcentre

Анатолий Симоненко

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