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27 сентября, 16:32

Заммэра Нижнего Новгорода ушёл добровольцем на фронт

Заммэра Нижнего Новгорода Илья Штокман ушёл добровольцем на фронт

Первый заместитель главы Администрации Нижнего Новгорода Илья Штокман добровольно ушёл воевать в зону спецоперации, хотя не был официально призван. Об этом сообщили журналистам в городской мэрии.

"Илья Штокман не подлежал мобилизации, однако принял решение добровольно пойти служить и был мобилизован 27 сентября. С сегодняшнего дня исполнение обязанностей возложено на первого заместителя председателя Комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами Администрации Нижнего Новгорода Сергея Егорова", сказали в мэрии.

47-летний Штокман — выпускник факультета вычислительной математики и кибернетики Нижегородского университета. Работал программистом и руководителем IT-проектов. А в 2019 году стал победителем конкурса "Лидеры России". С 14 декабря 2020-го назначен первым заместителем главы администрации города. У Штокмана трое детей.

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Ранее Лайф писал, что депутат Госдумы от "Единой России" и глава Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай заявил, что готов по призыву Минобороны из офицера запаса стать строевым. Он отметил, что вместе с товарищами мобилизовался в начале спецоперации. За это время было организовано пять специальных отрядов и три батальона.

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Татьяна Миссуми

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