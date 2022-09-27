Заммэра Нижнего Новгорода ушёл добровольцем на фронт

Первый заместитель главы Администрации Нижнего Новгорода Илья Штокман добровольно ушёл воевать в зону спецоперации, хотя не был официально призван. Об этом сообщили журналистам в городской мэрии.

"Илья Штокман не подлежал мобилизации, однако принял решение добровольно пойти служить и был мобилизован 27 сентября. С сегодняшнего дня исполнение обязанностей возложено на первого заместителя председателя Комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами Администрации Нижнего Новгорода Сергея Егорова", — сказали в мэрии.

47-летний Штокман — выпускник факультета вычислительной математики и кибернетики Нижегородского университета. Работал программистом и руководителем IT-проектов. А в 2019 году стал победителем конкурса "Лидеры России". С 14 декабря 2020-го назначен первым заместителем главы администрации города. У Штокмана трое детей.