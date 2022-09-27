Кабмин Украины полностью запретил экспорт товаров в Россию

Правительство Украины приняло постановление о полном запрете экспорта товаров на территорию России до окончания в стране военного положения. Об этом заявила пресс-служба Министерства экономики Незалежной.

"Предполагается запретить вывоз за пределы таможенной территории Украины товаров по внешнеэкономическим контрактам, торговой или страной назначения которых является РФ", — говорится в сообщении ведомства.

Как заметила первый вице-премьер Юлия Свириденко, тем самым Киев продолжает усиливать "санкционное давление" на Россию. Она напомнила, что экспорт товаров в нашу страну был остановлен с началом специальной военной операции.