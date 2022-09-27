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27 сентября, 16:26

Кабмин Украины полностью запретил экспорт товаров в Россию

Правительство Украины приняло постановление о полном запрете экспорта товаров на территорию России до окончания в стране военного положения. Об этом заявила пресс-служба Министерства экономики Незалежной.

"Предполагается запретить вывоз за пределы таможенной территории Украины товаров по внешнеэкономическим контрактам, торговой или страной назначения которых является РФ", — говорится в сообщении ведомства.

Как заметила первый вице-премьер Юлия Свириденко, тем самым Киев продолжает усиливать "санкционное давление" на Россию. Она напомнила, что экспорт товаров в нашу страну был остановлен с началом специальной военной операции.

Области на Украине поделили на четыре вида

Области на Украине поделили на четыре вида

Ранее Лайф сообщал, что украинский кабмин разделил все области страны на четыре вида: фронтовые, тыловые, опорные и освобождённые.

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Shutterstock / ShapikMedia

Артур Белкин

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