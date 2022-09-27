Объявлены 15 лауреатов конкурса "Учитель года России – 2022"

В тюменской гимназии №16 назвали имена лауреатов ежегодного конкурса "Учитель года". В финал состязания прошли 88 педагогов со всей России, Донбасса, а также один учитель из посольской школы в Венгрии. Лауреатами стали 15 участников:

учитель физики и астрономии Аслан Кашежев из лицея № 2 Нальчика

учитель истории и обществознания Юрий Долгих из гимназии № 19 Кургана

учитель обществознания Ильсур Зиганшин из лицея-интерната № 2 Казани

учитель биологии Сергей Горюшкин из школы № 75 Рязани

учитель русского языка и литературы Ахмед Ламаркаев из Математической школы № 1 Грозного

учитель истории Юлия Бахмутская из школы № 83 Макеевки

учитель ОБЖ Геннадий Старунов из Школы на Юго-Востоке имени Маршала В.И. Чуйкова Москвы

учитель русского языка и литературы Евгения Макарова из школы № 17 Саранска

учитель английского языка Андрей Колоухов из школы № 1 Абакана

учитель английского языка Вероника Мушкарина из Академического лицея № 95 Челябинска

учитель математики Екатерина Щербакова из гимназии № 23 Краснодара

учитель истории Дмитрий Лутовинов из школы № 16 Орехово-Зуева

учитель химии Тимур Артыков из Губернаторского лицея № 101 им. Ю.И. Латышева Ульяновска

учитель английского языка Зильфира Батырова из гимназии № 1 Ноябрьска

учитель истории Артём Малинин из Удмуртской государственной национальной гимназии им. Кузебая Герда Ижевска

Имя победителя всероссийского конкурса "Учитель года России – 2022" и обладателя главного приза — "Большого хрустального пеликана" — будет объявлено 5 октября. Следить за ходом испытаний можно онлайн на официальном сайте конкурса и в группе конкурса в соцсети "ВКонтакте", а также в эфире телеканала "Россия-Культура", где будут транслироваться "Дневники конкурса".