Как вести себя детям при нападении вооружённого преступника в школе
Эксперт Озёров рассказал, как себя вести детям при столкновении с вооружённым преступником
Исключить трагедии, подобные той, что произошла в Ижевске, невозможно, но можно значительно сократить риски, рассказал газете "Петербургский дневник" психолог, автор и разработчик курса обучения и управления конфликтами для сотрудников частных охранных предприятий Павел Озёров.
"Всё зависит от обученности, грамотности и личных качеств охранника. Если человека правильно подготовить, он успеет за 15–30 секунд нажать тревожную кнопку, закричать или включить сирену, сработает как муравей-солдат, который гибнет, но защищает. Для этого нужны грамотно выстроенная система обучения и знание технологии профайлинга: кто обычно является террористом, как выглядит преступник, откуда может появиться и как подготовиться к нападению. Параллельно нужно проводить инструктаж учителей с привлечением частных охранных предприятий или Росгвардии", — заявил Озёров.
Его коллега, экс-председатель общероссийской общественной организации "Право на оружие" Игорь Шмелёв в свою очередь отметил, что помощь в подготовке педагогов и школьников могут оказывать заместители директоров безопасности и учителя ОБЖ. Шмелёв подчеркнул, что, если преступник уже ворвался в класс, необходимо не прятаться, а оказывать сопротивление, потому как такие люди имеют много комплексов и склонны убегать и кончать жизнь самоубийством. Эксперт подчеркнул, что охрана образовательной организации — это работа: нужно сопровождать детей по выходу из школы с оружием, проверять входы и выходы и постоянно патрулировать территорию школы.
Напомним, утром 26 сентября в школе № 88 Ижевска произошла стрельба, есть погибшие и пострадавшие ученики, педагоги и сотрудники школы. По последним данным, погибло 17 человек, в том числе 11 детей и шесть взрослых. В одном из классов полицейские обнаружили тело преступника: он покончил с собой. Стрелявшим оказался Артём Казанцев 1988 года рождения. Он местный житель, выпускник этого образовательного учреждения. При себе у него было два пистолета и 20 обойм с патронами с красной надписью "Ненависть". Известно, что убийца состоял на учёте в психоневрологическом диспансере.
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