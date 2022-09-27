Как вести себя детям при нападении вооружённого преступника в школе

" Всё зависит от обученности, грамотности и личных качеств охранника. Если человека правильно подготовить, он успеет за 15–30 секунд нажать тревожную кнопку, закричать или включить сирену, сработает как муравей-солдат, который гибнет, но защищает. Для этого нужны грамотно выстроенная система обучения и знание технологии профайлинга: кто обычно является террористом, как выглядит преступник, откуда может появиться и как подготовиться к нападению. Параллельно нужно проводить инструктаж учителей с привлечением частных охранных предприятий или Росгвардии ", — заявил Озёров.

Его коллега, экс-председатель общероссийской общественной организации "Право на оружие" Игорь Шмелёв в свою очередь отметил, что помощь в подготовке педагогов и школьников могут оказывать заместители директоров безопасности и учителя ОБЖ. Шмелёв подчеркнул, что, если преступник уже ворвался в класс, необходимо не прятаться, а оказывать сопротивление, потому как такие люди имеют много комплексов и склонны убегать и кончать жизнь самоубийством. Эксперт подчеркнул, что охрана образовательной организации — это работа: нужно сопровождать детей по выходу из школы с оружием, проверять входы и выходы и постоянно патрулировать территорию школы.