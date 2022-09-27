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27 сентября, 11:07

В Совфеде оценили идею вернуть смертную казнь после трагедии в Ижевске

Сенатор Клишас заявил, что смертная казнь невозможна по действующей Конституции РФ

Действующая Конституция РФ не предусматривает возможность смертной казни. Об этом заявил глава Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, комментируя инициативу вернуть высшую меру наказания после стрельбы в ижевской школе.

"Вопрос о смертной казни решён Конституционным судом [РФ]. При действующей конституции смертная казнь невозможна", — пояснил он.

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Лайф публикует полный список погибших и пострадавших при стрельбе в школе в Ижевске

Напомним, депутат Госдумы, первый зампредседателя Комитета по делам СНГ Константин Затулин намерен инициировать консультации нижней палаты с президентом по вопросу о восстановлении смертной казни в России после трагедии в Ижевске, где выпускник убил 17 человек в школе.

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Татьяна Миссуми

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