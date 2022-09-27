В Совфеде оценили идею вернуть смертную казнь после трагедии в Ижевске
Сенатор Клишас заявил, что смертная казнь невозможна по действующей Конституции РФ
Действующая Конституция РФ не предусматривает возможность смертной казни. Об этом заявил глава Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, комментируя инициативу вернуть высшую меру наказания после стрельбы в ижевской школе.
"Вопрос о смертной казни решён Конституционным судом [РФ]. При действующей конституции смертная казнь невозможна", — пояснил он.
Напомним, депутат Госдумы, первый зампредседателя Комитета по делам СНГ Константин Затулин намерен инициировать консультации нижней палаты с президентом по вопросу о восстановлении смертной казни в России после трагедии в Ижевске, где выпускник убил 17 человек в школе.
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