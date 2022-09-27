В Совфеде оценили идею вернуть смертную казнь после трагедии в Ижевске

Действующая Конституция РФ не предусматривает возможность смертной казни. Об этом заявил глава Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, комментируя инициативу вернуть высшую меру наказания после стрельбы в ижевской школе.

Лайф публикует полный список погибших и пострадавших при стрельбе в школе в Ижевске

Напомним, депутат Госдумы, первый зампредседателя Комитета по делам СНГ Константин Затулин намерен инициировать консультации нижней палаты с президентом по вопросу о восстановлении смертной казни в России после трагедии в Ижевске, где выпускник убил 17 человек в школе.