В Госдуме предложили вернуть смертную казнь после школьной стрельбы в Ижевске
Депутат Затулин предложил Госдуме обсудить возможность восстановления смертной казни после трагедии в Ижевске
Депутат Госдумы, первый зампредседателя Комитета по делам СНГ Константин Затулин намерен инициировать консультации нижней палаты с президентом по вопросу о восстановлении смертной казни в России после трагедии в Ижевске. Об этом он заявил в беседе с Лайфом.
"Я предлагаю провести неотложные консультации, поручить это профильным комитетам, Совету и председателю Госдумы, консультации с президентом, правительством. Для установления смертной казни по приговору суда для организаторов и исполнителей террористических актов против детей и молодёжи в школах, детских садах, средних и высших учебных заведениях, приведших к массовой гибели людей", — озвучил своё предложение парламентарий.
Напомним, утром 26 сентября в школе № 88 города Ижевска произошла стрельба с погибшими и пострадавшими учениками, педагогами и сотрудниками школы. По последним данным, погибло семнадцать человек, в том числе одиннадцать детей и шесть взрослых. В одном из классов полицейские обнаружили тело преступника: он покончил с собой. Стрелявшим оказался Артём Казанцев (1988 года рождения), местный житель, выпускник этого образовательного учреждения. При себе у него было два пистолета и 20 обойм с патронами с красной надписью "Ненависть".
ТАСС / Аделя Зиатдинова