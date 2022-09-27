В Госдуме предложили вернуть смертную казнь после школьной стрельбы в Ижевске

Депутат Госдумы, первый зампредседателя Комитета по делам СНГ Константин Затулин намерен инициировать консультации нижней палаты с президентом по вопросу о восстановлении смертной казни в России после трагедии в Ижевске. Об этом он заявил в беседе с Лайфом.