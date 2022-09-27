Пушилин: Безопасность ДНР выйдет на новый уровень после присоединения к России

Как только Донецкая Народная Республика станет частью России, безопасность граждан будет обеспечена на новом уровне. Об этом рассказал глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".

"Как только мы станем частью РФ, есть понимание, что уровень безопасности будет выстроен в иных форматах", — сказал он.

Пушилин также добавил, что власти республики рассчитывают увидеть и ощутить эти изменения уже в ближайшем будущем.