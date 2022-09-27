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27 сентября, 10:01

Пушилин: Безопасность ДНР выйдет на новый уровень после присоединения к России

Как только Донецкая Народная Республика станет частью России, безопасность граждан будет обеспечена на новом уровне. Об этом рассказал глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".

"Как только мы станем частью РФ, есть понимание, что уровень безопасности будет выстроен в иных форматах", — сказал он.

Пушилин также добавил, что власти республики рассчитывают увидеть и ощутить эти изменения уже в ближайшем будущем.

Жители ДНР попросили Пушилина назвать улицу в честь воссоединения с Россией

Жители ДНР попросили Пушилина назвать улицу в честь воссоединения с Россией

Ранее его коллега, глава ЛНР Леонид Пасечник, заявил, что власти Донбасса будут обсуждать военное положение в республиках после референдумов. Будучи в составе РФ, ЛНР и ДНР должны решать эти вопросы уже вместе с руководством России, отметил он.

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ТАСС / Николай Тришин

Ирина Фальке

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