Пушилин: Безопасность ДНР выйдет на новый уровень после присоединения к России
Как только Донецкая Народная Республика станет частью России, безопасность граждан будет обеспечена на новом уровне. Об этом рассказал глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".
"Как только мы станем частью РФ, есть понимание, что уровень безопасности будет выстроен в иных форматах", — сказал он.
Пушилин также добавил, что власти республики рассчитывают увидеть и ощутить эти изменения уже в ближайшем будущем.
Ранее его коллега, глава ЛНР Леонид Пасечник, заявил, что власти Донбасса будут обсуждать военное положение в республиках после референдумов. Будучи в составе РФ, ЛНР и ДНР должны решать эти вопросы уже вместе с руководством России, отметил он.
ТАСС / Николай Тришин