В Кремле уверены, что референдумы повлияют на безопасность Донбасса
Песков заявил, что ситуация с безопасностью Донбасса изменится после референдумов
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что после референдумов в Донбассе будет изменён подход к целям и средствам обеспечения безопасности региона. На это, по его словам, повлияет юридический статус региона.
"Кардинальным образом, естественно, изменится ситуация с юридической точки зрения, с точки зрения международного права. Со всеми соответствующими последствиями для целей защиты и обеспечения безопасности на этих территориях", — заявил представитель Кремля.
Ранее Дмитрий Песков сказал, что Владимир Путин подтвердил Реджепу Эрдогану готовность РФ к переговорам с Украиной. Однако, по словам представителя Кремля, их условия корректируются "по мере того, как меняется ситуация",
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