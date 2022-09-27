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27 сентября, 10:01

В Кремле уверены, что референдумы повлияют на безопасность Донбасса

Песков заявил, что ситуация с безопасностью Донбасса изменится после референдумов

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что после референдумов на Донбассе будет изменён подход к целям и средствам обеспечения безопасности региона. На это, по его словам, повлияет юридический статус региона.

"Кардинальным образом, естественно, изменится ситуация с юридической точки зрения, с точки зрения международного права. Со всеми соответствующими последствиями для целей защиты и обеспечения безопасности на этих территориях", — заявил представитель Кремля.

В Кремле допускают, что на "Северных потоках" произошла диверсия

В Кремле допускают, что на "Северных потоках" произошла диверсия

Ранее Дмитрий Песков подтвердил, что Владимир Путин подтвердил Реджепу Эрдогану готовность РФ к переговорам с Украиной. Однако, по словам представителя Кремля, их условия корректируются "по мере того, как меняется ситуация",

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Getty Images / Sefa Karacan

Александр Юнашев

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