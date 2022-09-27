В Кремле уверены, что референдумы повлияют на безопасность Донбасса

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что после референдумов в Донбассе будет изменён подход к целям и средствам обеспечения безопасности региона. На это, по его словам, повлияет юридический статус региона.

"Кардинальным образом, естественно, изменится ситуация с юридической точки зрения, с точки зрения международного права. Со всеми соответствующими последствиями для целей защиты и обеспечения безопасности на этих территориях", — заявил представитель Кремля.