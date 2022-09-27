ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 27 сентября 2022, 10:01
3857

В Кремле уверены, что референдумы повлияют на безопасность Донбасса

Песков заявил, что ситуация с безопасностью Донбасса изменится после референдумов

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что после референдумов в Донбассе будет изменён подход к целям и средствам обеспечения безопасности региона. На это, по его словам, повлияет юридический статус региона.

"Кардинальным образом, естественно, изменится ситуация с юридической точки зрения, с точки зрения международного права. Со всеми соответствующими последствиями для целей защиты и обеспечения безопасности на этих территориях", — заявил представитель Кремля.

Песков не исключил диверсию на "Северном потоке"
Песков не исключил диверсию на "Северном потоке"

Ранее Дмитрий Песков сказал, что Владимир Путин подтвердил Реджепу Эрдогану готовность РФ к переговорам с Украиной. Однако, по словам представителя Кремля, их условия корректируются "по мере того, как меняется ситуация",

BannerImage

Getty Images / Sefa Karacan

Александр Юнашев
  • Новости
  • Дмитрий Песков
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Донбасс
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar