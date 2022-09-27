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27 сентября, 09:50

Кремль ответил на вопрос о числе уехавших на фоне мобилизации мужчин

Песков переадресовал погранслужбе вопрос о числе уехавших на фоне мобилизации мужчин

Кремль не располагает данными о том, сколько мужчин покинуло Россию с момента объявления в стране частичной мобилизации 21 сентября. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Эти цифры есть, должны быть у нашей погранслужбы, я ничего не могу сказать по этому вопросу", — прокомментировал представитель Кремля.

Механизм выдачи Казахстаном уехавших из России уклонистов: Три ключевых аспекта

Механизм выдачи Казахстаном уехавших из России уклонистов: Три ключевых аспекта

Ранее погранслужба Казахстана сообщила о росте числа въезжающих из РФ. Она организовала взаимодействие с российским пограничным ведомством, а также работает совместно с компетентными государственными органами. А силовики Белоруссии начали отслеживать уклонистов из РФ. В устной форме им приказано следить за "квартирами на сутки", а также новыми автомобилями с российскими номерами.

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Shutterstock

Александр Юнашев

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