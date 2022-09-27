Кремль ответил на вопрос о числе уехавших на фоне мобилизации мужчин
Песков переадресовал погранслужбе вопрос о числе уехавших на фоне мобилизации мужчин
Кремль не располагает данными о том, сколько мужчин покинуло Россию с момента объявления в стране частичной мобилизации 21 сентября. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Эти цифры есть, должны быть у нашей погранслужбы, я ничего не могу сказать по этому вопросу", — прокомментировал представитель Кремля.
Ранее погранслужба Казахстана сообщила о росте числа въезжающих из РФ. Она организовала взаимодействие с российским пограничным ведомством, а также работает совместно с компетентными государственными органами. А силовики Белоруссии начали отслеживать уклонистов из РФ. В устной форме им приказано следить за "квартирами на сутки", а также новыми автомобилями с российскими номерами.
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