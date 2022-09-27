Кремль ответил на вопрос о числе уехавших на фоне мобилизации мужчин

Кремль не располагает данными о том, сколько мужчин покинуло Россию с момента объявления в стране частичной мобилизации 21 сентября. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Эти цифры есть, должны быть у нашей погранслужбы, я ничего не могу сказать по этому вопросу", — прокомментировал представитель Кремля.