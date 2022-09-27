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27 сентября, 09:49

В Кремле заявили, что частичная мобилизация в РФ идёт строго по закону

Объявленная президентом России Владимиром Путиным частичная мобилизация в ряды вооружённых сил проходит в строгом соответствии с законом. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"В целом всё происходит в этой области в строгом соответствии с законодательством России", — заявил Песков.

Кремль рассчитывает на быстрое устранение ошибок при проведении частичной мобилизации

Кремль рассчитывает на быстрое устранение ошибок при проведении частичной мобилизации

Напомним, что 21 сентября президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации, согласно которому в зону проведения СВО будут призваны граждане, имеющие опыт службы в армии и участия в боевых действиях. Всего на службу планируется призвать около 300 тысяч резервистов. Указ о частичной мобилизации уже опубликован, его детали здесь.

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ТАСС / Юрий Смитюк

Александр Юнашев

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