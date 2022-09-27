В Кремле заявили, что частичная мобилизация в РФ идёт строго по закону

Объявленная президентом России Владимиром Путиным частичная мобилизация в ряды вооружённых сил проходит в строгом соответствии с законом. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"В целом всё происходит в этой области в строгом соответствии с законодательством России", — заявил Песков.