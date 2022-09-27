В Кремле заявили, что частичная мобилизация в РФ идёт строго по закону
Объявленная президентом России Владимиром Путиным частичная мобилизация в ряды вооружённых сил проходит в строгом соответствии с законом. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"В целом всё происходит в этой области в строгом соответствии с законодательством России", — заявил Песков.
Напомним, что 21 сентября президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации, согласно которому в зону проведения СВО будут призваны граждане, имеющие опыт службы в армии и участия в боевых действиях. Всего на службу планируется призвать около 300 тысяч резервистов. Указ о частичной мобилизации уже опубликован, его детали здесь.
ТАСС / Юрий Смитюк