Чемпиона России по триатлону дисквалифицировали на три года за мельдоний

Чемпион России по триатлону Егор Селиванов на три года отстранён от участия в соревнованиях за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщается на сайте Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

В организме Селиванова обнаружили запрещённый препарат "Мельдоний". Срок дисквалификации спортсмена отсчитывается с 23 сентября 2022 года.

Также за нарушения антидопинговых правил дисквалифицировали бобслеистку Софью Живицу (на два года), борца Айхаана Антонова (на три года) и пауэрлифтера Ольгу Орлову (на четыре года).