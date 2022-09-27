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27 сентября, 09:57

Чемпиона России по триатлону дисквалифицировали на три года за мельдоний

Чемпион России по триатлону Егор Селиванов на три года отстранён от участия в соревнованиях за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщается на сайте Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

В организме Селиванова обнаружили запрещённый препарат "Мельдоний". Срок дисквалификации спортсмена отсчитывается с 23 сентября 2022 года.

Также за нарушения антидопинговых правил дисквалифицировали бобслеистку Софью Живицу (на два года), борца Айхаана Антонова (на три года) и пауэрлифтера Ольгу Орлову (на четыре года).

Четырнадцатилетнего российского теннисиста дисквалифицировали из-за мельдония

Четырнадцатилетнего российского теннисиста дисквалифицировали из-за мельдония

Накануне Лайф сообщал, что за употребление допинга на девять месяцев отстранили от участия в соревнованиях четырнадцатилетнего российского теннисиста. Из-за возраста его имя не называется.

Обложка ©

Shutterstock

Роман Фейгин
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