Пескова спросили о реакции Путина на фразу Лукашенко "Пусть бегут" о россиянах-уклонистах
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не знает, как отреагировал российский лидер Владимир Путин на высказывание белорусского коллеги Александра Лукашенко о бегущих от мобилизации за границу россиянах, так как беседа глав государств продолжалась за закрытыми дверями.
"Дело в том, что беседа продолжалась один на один, мы не знаем реакцию президента", — пояснил представитель Кремля, отвечая на вопрос, солидарен ли Путин с Лукашенко в этом вопросе.
Ранее сообщалось, что Лукашенко прокомментировал отъезд россиян-уклонистов из-за мобилизации фразой "Пусть бегут". Белорусский лидер добавил, что все они потом попросятся обратно и тут уже нужно решить: возвращать их или пусть дальше "кормятся там на вольных хлебах".
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