Пескова спросили о реакции Путина на фразу Лукашенко "Пусть бегут" о россиянах-уклонистах

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не знает, как отреагировал российский лидер Владимир Путин на высказывание белорусского коллеги Александра Лукашенко о бегущих от мобилизации за границу россиянах, так как беседа глав государств продолжалась за закрытыми дверями.

"Дело в том, что беседа продолжалась один на один, мы не знаем реакцию президента", — пояснил представитель Кремля, отвечая на вопрос, солидарен ли Путин с Лукашенко в этом вопросе.